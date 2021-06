Au tour de Superman de débarquer dans le jeu vidéo Fortnite

DC Comics et Warner Bros ont mis le paquet, ces derniers mois, pour profiter de la popularité du jeu vidéo Fortnite, qui compte plusieurs millions de joueurs sur de nombreux appareils, des smartphones Android et iOS, aux Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et autres Xbox One...

En effet, l'éditeur a envoyé Batman dans le jeu, en mai dernier, puis Beast Boy, des Teen Titans, mais a aussi organisé une opération éditoriale de grande ampleur, avec le lancement d'une mini-série en six épisodes, Batman/Fortnite : Zero Point.

Le partenariat promotionnel se poursuit donc, avec l'arrivée de Superman, à l'occasion de la septième saison de Fortnite, qui apporte quelques modifications et de nouveaux événements au sein de l'univers, pour raviver l'intérêt des joueurs.

Le super-héros sera disponible, pour les joueurs, par l'intermédiaire de deux skins, celle du Superman bleu et rouge et celle, plus discrète, de Clark Kent. Garanti sans kryptonite...