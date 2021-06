Primo-romancier, Tarantino apporte Hollywood en France

Réalisateur culte de Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Kill Bill, Quentin Tarantino fait une entrée aussi fracassante qu’attendue en littérature . De la Toile à la page, il transcende son style unique, son inventivité débordante et son sens phénoménal du dialogue et du montage pour livrer un premier roman d’une incroyable virtuosité .

Des répliques désopilantes, des conversations cinéphiles enlevées, des péripéties haletantes, une fresque épique du Los Angeles de 1969 à la faune redoutablement bigarrée... Il était une fois à Hollywood, librement inspiré de son film primé aux Oscars, est un véritable tour de force, un premier roman hilarant, savoureux et déjanté .

Les éditions Fayard ont acquis les droits pour la traduction de cette fameuse novélisation que promettait le réalisateur : Nicolas Richard a eu la responsabilité de cet exercice délicat. Le livre sortira mi-août, en pleine rentrée littéraire.

« Adaptation du film Once upon a time... in Hollywood, sorti en 2019, qui met en scène quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné condamné à jouer des crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure cascade de Rick, Sharon Tate, une star de cinéma habitant une villa sur les collines de la ville et Charles Manson, un taulard s’improvisant maître spirituel. »

Un point, toutefois : Tarantino n’a jamais caché son amour des comics, et plus spécifiquement des anciens pulps — des magazines imprimés sur un papier de qualité médiocre. Mais donc peu chers. Avec un naturel déconcertant, c’est donc une version poche pulp qui devait sorrtir pour Once upon a time… in Hollywood, expliquait en novembre dernier son éditeur, HarperCollins.

Ladies and gentlemen...

Rick Dalton – Il fut un temps, Rick avait son propre feuilleton télé . Aujourd’hui, c’est un acteur rincé, condamné à jouer les crapules à la petite semaine, qui noie son chagrin dans les whisky sour . Un coup de fil de Rome : sauvera-t-il son destin ou le scellera-t-il ? (joué par Leonardo DiCaprio)

Cliff Booth – Doublure cascade de Rick, il est l’homme à la réputation la plus sulfureuse de tous les plateaux de tournage – car il est le seul à avoir (peut-être) commis un meurtre et à s’en être tiré. (joué par Brad Pitt)

Sharon Tate – Elle a quitté son Texas natal en rêvant de devenir star de cinéma . Et ce rêve, elle l’a réalisé . Sharon passe désormais ses jeunes années dans sa villa de Cielo Drive, là-haut, dans les collines de Hollywood. (joué par Margot Robie)

Charles Manson – L’ancien taulard a convaincu une bande de hippies azimutés qu’il était leur leader spirituel . Mais il changerait bien de casquette pour devenir une star du rock’n’roll. (joué par Damon Herriman)

Quentin Tarantino, trad. Nicolas Richard – Il était une fois à Hollywood – Fayard – 9782213721019 – 23 €

crédit photo © ART STREIBER