Des manuscrits, lettres et dessins de Kafka accessibles en ligne

Dans deux notes distinctes, en 1921 et 1922, Franz Kafka avait demandé à son ami Max Brod de brûler une grande partie de ses documents personnels, dont des manuscrits inachevés, à sa mort. Quelques mois plus tard, en 1924, Kafka meurt, mais Brod ne peut se résoudre à réduire en fumée les papiers.

Son ami se lance même dans une collecte, et se lance dans la publication des œuvres inachevées, notamment Le Procès, L'Amérique et Le Château. Conservées par Brod, récupérées par Esther Hoffe, sa secrétaire, puis par la Bibliothèque nationale d'Israël après une longue procédure judiciaire, les archives de Kafka se retrouvent désormais numérisées et mises en ligne par l'établissement patrimonial.

Parmi les manuscrits disponibles en ligne, des Écrits autobiographiques, un journal de voyage en Suisse, Italie et en France datant de 1911, le manuscrit du Château ou encore des exercices d'écriture en hébreu.

Franz Kafka avait entretenu une intense correspondance avec son ami Max Brod, donc, et l'on retrouve au sein des archives une des fameuses instructions portant sur la destruction des documents. Des lettres à Sophie et Elsa Brod témoignent d'ailleurs de son attachement à son confrère écrivain et à sa famille.

« L'arrogance de la richesse », dessin de Franz Kafka

Les amateurs de Kafka redécouvriront son goût pour le dessin, à travers plusieurs exemples numérisés, dont des croquis et notamment un autoportrait.

Les archives numérisées de Franz Kafka sont disponibles à cette adresse.

Photographie : page du manuscrit du roman Le Château, dessin Le Buveur (Bibliothèque nationale d'Israël)