Elyse Carré : hérésie, ou humanité ?

Que signifie « développer une maison d’édition indépendante » ? Après avoir posé cette question au directeur des éditions Amphora dans l’épisode 13 du podcast Dlivrable, Coraline Passet la pose aujourd’hui à Jean-Paul Arif, fondateur et directeur des éditions Scrineo. Scrineo, né en 2005, édite des romans pour la jeunesse et les jeunes adultes et les revues L’Éléphant et L’Éléphant Junior.