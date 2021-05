Si on lisait à voix haute : la finale diffusée le 17 juin prochain

François Busnel présente la deuxième finale du concours « Si on lisait à voix haute ». Cette émission est le fruit d'un partenariat entre La Grande Librairie, France Télévisions, Lumni et le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Plus de 130.000 collégiens et lycéens de toute la France (métropole et Outre-Mer) et pour la première fois des élèves d'établissements français à l'étranger ont participé à cette opération, lancée en septembre 2020. Pendant toute l'année et malgré le contexte sanitaire, ils ont travaillé avec leurs professeurs et des écrivains qui sont venus leur rendre visite dans leurs classes.

Dix finalistes ont franchi les tours de sélections successifs et les voilà aux portes de la finale. Ils viennent des quatre coins de la France, ont entre dix et dix-sept ans, et défendent leurs chances devant un jury à la fois exigeant et bienveillant composé de Cécile Coulon (romancière et poétesse), Clara Dupont-Monod (femme de lettres et journaliste), Gaël Faye (romancier et musicien) et Éric-Emmanuel Schmitt (romancier, dramaturge et directeur de théâtre).

Toute l’année des comédiens ont été associés à ce projet et certains d’entre eux sont devenus les coaches des finalistes de « Si on lisait à voix haute » et leur ont apporté un accompagnement individualisé.

Cette année, les coaches sont Guillaume de Tonquédec, Anne-Loiret et Loïc Corbery de la Comédie-Française.

Et pour célébrer au mieux et dans la bonne humeur la lecture à voix haute des comédiens, Valérie Bonneton, François Berléand, Lionnel Astier, Anne Loiret et Guillaume de Tonquédec, sont invités à nous surprendre au cours de cette grande soirée avec des lectures de textes contemporains : Heureux les heureux de Yasmina Reza et Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable de Hervé Le Tellier.

Les finalistes

Catégorie Collège

Léon Butôt, 6e, Collège Maria Casares, Rillieux-la-Pape (ac. Lyon)

Lazare Mimouni, 5e, Collège La Providence, Strasbourg (ac. Strasbourg)

Baptiste Favre, 4e, Collège Jean Bène, Pézenas (ac. Montpellier)

Léa Sterlingots, 3e, Collège Paul Fort, Is-sur-Tille (ac. Dijon)

Divine Manga, 3e, Collège Charles Péguy, Bobigny (ac. Créteil)

Catégorie Lycée

Ilona Chehadi, 2nde, Lycée Henri Parriat, Montceau-les-Mines (ac. Dijon)

Amélie Fillastre, 2nde, Cité scolaire la Serre de Sarsan, Lourdes (ac. Toulouse)

Lubien Bellier, 1ère, Lycée Sacré-Coeur La Salle, Angers (ac. Nantes)

Colin Grison, 1ère, Lycée Saint Vincent, Senlis (ac. Amiens)

Gaspard Bardel, Terminale, Lycée Léonard de Vinci, Monistrol-sur-Loire (ac. Clermont-Ferrand)

