Nicolas Rodelet, “une vision très optimiste de l'avenir de la BD

Machines à Bulles, initialement, c’est une exposition développée par l’Institut Français pour donner à voir la BD numérique française dans toute sa diversité d’esthétique, de formats et de contenus. Au Québec, elle se déclinera prochainement en format franco-québécois, en partenariat avec La Pastèque. Pour accompagner cette exposition, nous vous proposons une série de balados en quatre épisodes :

• Épisode 1 - Pénélope Bagieu, bédéiste

• Épisode 2 - Colombine Depaire

• Épisode 3 - Nicolas Rodelet, directeur du Labo de l’Édition (Paris) (à écouter ci-après)

• Épisode 3 - Martine Sousse, consultante et conceptrice en nouveaux récits



La série audio Machines à Bulles est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire ActuaLitté, et réalisée par Frederique Deu, pour La puce à l’oreille. Les entrevues sont menées par Lucie Laumonier et Prune Lieutier. Pour aller plus loin, découvrez l’exposition en ligne en partenariat avec l’Institut Français et l’Alliance française de Vancouver.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0