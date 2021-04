Pénélope Bagieu : “Le crowdfunding met une petite pression aux éditeurs

Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et producteurs français et québécois s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent à produire des œuvres d’un genre nouveau pour partager leur univers grâce à des œuvres animées, applications ou encore des balados.

Machines à bulles, initialement, est une exposition développée par l’Institut Français pour donner à voir la BD numérique française dans toute sa diversité d’esthétique, de formats et de contenus. Au Québec, elle se déclinera prochainement en format franco-québécois, en partenariat avec la Pastèque. Pour accompagner cette exposition, nous vous proposons une série de balados en quatre épisodes :

– Épisode 1 : Pénélope Bagieu, bédéiste

– Épisode 2 : Colombine Depaire

– Épisode 3 : Martine Sousse, consultante et conceptrice en nouveaux récits

– Épisode 4 : Nicolas Rodelet, directeur du Labo de l’Édition (Paris)

La série audio Machines à bulles est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire ActuaLitté, et réalisée par Frederique Deu, pour La puce à l’oreille. Les entrevues sont menées par Lucie Laumonier et Prune Lieutier. Pour aller plus loin, découvrez l’exposition en ligne en partenariat avec l’Institut Français et l’Alliance française de Vancouver.

Première arrivée, première servie, c'est avec l'autrice Pénélope Bagieu que s'ouvre donc cette série de podcast. Au menu, elle nous parle de ses débuts dans l’univers de la bande dessinée, de ce blog qui la fit connaître, mais également des mutations que le numérique a introduites dans la vie des auteurs. Et les relations qui se tissent à travers les réseaux sociaux...

Crédit photo : Pénélope Bagieu - Simoné Olitax CC BY NC ND