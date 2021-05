Anne et Marine Rambach écrivent La fin du monde pour France TV Slash

Selon les prédictions maya, le 21 décembre 2012 marquait la fin du monde ou une catastrophe similaire : France TV Slash diffusera bientôt une collection de films de 60 minutes chacun, qui interrogent la manière dont nous pourrions réagir en cas d'apocalypse...

Le premier, La meute, dont le tournage commence ce 25 mai, a été écrit par les autrices Anne et Marine Rambach. Ensemble, elles ont créé les Éditions gaies et lesbiennes en 1997, qu'elles ont dirigées jusqu'en 2008. Elles ont écrit des romans d'amour, des essais et plusieurs scénarii, notamment celui de la série Ben, pour France 2.

Le synopsis de La Meute :

10 ans après un cataclysme qui a ravagé la terre, quelques rescapés tentent de survivre dans des campements. Parmi eux cinq adolescents : Thomas, Mehdi, Marianne, Jessica et Léo. Entre les ours et les pillards, ils vivent quasiment au jour le jour, n'ayant pas le temps de penser à qui ils sont. Jusqu'au jour où surgit un équipage intrigant. Une troupe de théâtre, vraiment ? Ou des prédateurs déguisés ?

Le film réunira, au casting, Idir Azougli (Mehdi), Alassane Diong (Thomas), Angèle Mac (Nour), Zoé Marchal (Marianne), Max Baissette (Léo), Paula Luna (Jess), Luc Bruyère (Gibbs), et sera réalisé par Sofia Alaoui, César du meilleur court-métrage 2021.

La diffusion est prévue fin 2022 sur France.tv Slash.

Les deux autres films de la collection sont Carpe Diem (Erwan Marinopoulos) et Attack of the living trash (Matthieu Liénart).

