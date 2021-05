Aurélie Valognes : Dinard, “son petit coin de paradis

Elle qui renomme Dinard « son petit coin de paradis », trouve son inspiration dans cette ville qui lui est chère.

États-Unis, Italie, Corée du Sud, Chine ou encore Slovénie, le premier roman autopublié d’Aurélie Valognes, Mémé dans les orties a été vendu à plus d’un million d’exemplaires et traduit dans plus de 15 pays. Pourtant, rien ne semblait prédestiner Aurélie Valognes à ce métier d’écrivain dont elle rêvait depuis toute petite.

EXTRAIT: Le tourbillon de la vie - Aurélie Valognes

De son enfance, en passant par ses galères jusqu’à l’autopublication de son premier livre, l’auteure raconte tout de son histoire avec une sincérité et une authenticité qui la rendent attachante comme une amie qu’on connaît depuis toujours.

Avec Aurélie, Le Grand Bazhart, le magazine breton des arts et de la culture découvre les artistes qui font Dinard. Le chanteur et ami d’Aurélie, Antoine Bertrand, du groupe Clint is Gone, avec lequel elle aime chanter.

L’illustrateur François Ravard bien connu pour ses collaborations presse ou pour ses illustrations si poétiques des scènes de la vie quotidienne ou des vacances au bord de la mer.

Le libraire Thierry de la Fournière, fondateur du festival du film britannique de Dinard.

Dans ce nouveau numéro du Grand Bazhart également, le passionné de cinéma Claude Lagrée prévoit une belle surprise à Aurélie Valognes... les fans de cinéma vont adorer !

Diffusion à partir du 24 mai sur France.tv et à partir du 7 juin sur la plateforme culturelle Kub.