Star Wars invité chez Les Simpson : Marvel, prochaine victime ?

The Force Awakens From Its Nap, ou en français, La Force se réveille de sa sieste, avait tout d’un court-métrage très simpsonien. Évidemment, il n’est visible que sur Disney+, autrement dit réservé aux abonnés — et la plateforme de streaming n’a pas même le bon goût de proposer un mois d’essai gratuit. Ravage du capitalisme…

Tout tourne autour de la dernière-née de la famille aux quatre doigts, Maggie, qui va se confronter à son pire ennemi, Gerald Samson, dans une parodie de Dark Maul. Le petit Gerald se sert de la force (côté obscur…) pour renverser une bibliothèque, qui est en réalité la reconstitution d’une façade du bâtiment Disney. Si fait, preuves à l'appui :

Les sept nains, c’est tout de même du Disney bien trempé : si Les Simpson ont, au cours de leurs trente années d’aventures, intégré à plusieurs reprises les productions Disney ou Star Wars en guise de clins d’œil, le fait d’appartenir au premier, qui possède le second, change un peu la donne. Et toute la question est désormais de savoir si Marvel ne passera pas également à la casserole télévisuelle de la même manière.

Al Jean, producteur de ce court, explique être un grand fan de l’univers Marvel : cela tombe bien, le Tisseur et ses copains Avengers sont également propriété de Disney. Auprès de Comic Book, il confirme d’ailleurs l’intérêt, sans pour autant expliquer ce qu’il en sera réellement. Le cross-over Star Wars/Simpson ne serait qu’un début, c’était déjà assuré : « J’adore scénariser pour Maggie, donc je serais ravi de faire des courts-métrages aussi longtemps que possible », assure Al Jean.

Et puis, bim : « Il y a quelque chose à venir dans quelque mois. » Mais rien de plus. Sinon que Les Simpson ont hâte de s’emparer des univers Marvel et même Pixar (autre filiale de Disney…). Avec cent millions d’abonnés revendiqués, Disney+ a intérêt à fournir régulièrement des choses à voir, exclusives de préférence, et inédites par-dessus tout.