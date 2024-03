Livres, actualités : tout sur Antoine de Saint-Exupéry

Science-fiction

Révolution bleue. La Petite Princesse

Face à l'ampleur des crises environnementales, la Révolution bleue, vaste mouvement de réenchantement du monde, est lancée. Des dizaines de millions de citoyens s'organisent avec enthousiasme à travers le monde pour donner corps à ce rêve. Ils se mobilisent pour réinventer tous les secteurs de la société, de l'agriculture à l'économie en passant par l'éducation, en s'inspirant de l'intelligence de la nature. Lucy Spencer et Abel Valdés Villazón se retrouvent au coeur de ce mouvement mondial qui ne tarde pas à déclencher les foudres de la Chine, prête à tout pour contrôler les dernières ressources de la planète. Confrontés à d'autres puissances encore plus obscures et déterminées à empêcher cette nouvelle vision du monde, Lucy et Abel organisent la résistance. Janie Tyler, jeune orpheline de huit ans au coeur immense, découvre au fil de ses initiations qu'elle est la clé de cette révolution ainsi que d'un processus initié depuis des millénaires par une mystérieuse société secrète pour permettre l'évolution d'Homo Sapiens vers Homo Biospheris. Janie apprend aussi que son destin est intimement lié au plus célèbre des livres, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, dans lequel l'écrivain-aviateur aurait dissimulé des indices permettant de remonter vers le Grand Secret de l'humanité, seul capable d'éclairer le futur de notre espèce. Une course contre la montre est enclenchée pour sauver l'humanité et la biosphère. Au moment où le piège des limites planétaires se referme et réveille nos parts les plus sombres, l'amour et l'émerveillement seront-ils capables de renverser le cours de l'Histoire ? Roman actuel et visionnaire, La Petite Princesse nous entraîne dans un récit aussi haletant que poétique à travers les arcanes secrets de la société. Fondé sur un imposant travail de recherche sur les découvertes scientifiques les plus récentes et les sagesses les plus anciennes, La Petite Princesse propose une voie inspirante et nouvelle pour réconcilier l'humanité avec sa planète. Et s'il suffisait finalement de tomber amoureux de la Terre ?