Le travail d'Alban Cerisier sur la correspondance du couple Saint-Exupéry salué

Soutenu par la Fondation d'entreprise La Poste et par la maison Hermès, le Prix Sévigné récompense la publication d'une correspondance inédite, ou une réédition dotée d'un appareil critique inédit.

Alban Cerisier, né le 2 février 1972, ancien élève de l'École nationale des Chartes, est historien de l'édition et de la littérature et éditeur. Il est notamment l'auteur d'Une histoire de la NRF (Gallimard, 2009) et a réuni en 2018, dans la collection « Quarto », les œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry sous le titre Du vent, du sable et des histoires.

Le résumé de l'éditeur pour Correspondance 1930-1944 :

Buenos Aires, septembre 1930. Antoine de Saint-Exupéry, chef d'exploitation de l'Aeroposta Argentina, fait la connaissance de Consuelo Suncín Sandoval, la jeune veuve salvadorienne de l'écrivain Enrique Gómez Carrillo. Après quelques semaines de vie commune en Argentine, ils choisissent de se marier en France auprès de la famille de l'aviateur. Mais la vie conjugale du couple sera un parcours bien chaotique, malgré tout ce qui les réunit — et en premier lieu leur imaginaire commun, peuplé d'étoiles, de petits animaux et de toutes sortes de trésors. L'aventureux « Tonio » attend de son épouse une attention et un réconfort de tous les instants que le tempérament de celle-ci, éprise de liberté et douée d'une irréductible fantaisie, ne peut lui apporter continûment. Mais Antoine et Consuelo ne se délieront jamais de leur alliance, pourtant soumise à des polarités contradictoires. Sacrée à leurs yeux, elle les réunira dans les moments les plus difficiles, jusqu'à New York où l'écrivain se trouve exilé entre 1941 et 1943. Et la promesse réciproque d'un amour inconditionnel leur permettra de supporter, non sans souffrance, l'éloignement et l'inquiétude, lorsque l'engagement militaire de l'écrivain les rendra inévitables — jusqu'à la fin tragique de juillet 1944.