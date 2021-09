Un ouvrage français sur le podium des livres les plus traduits de tous les temps

Pour réaliser ce classement, Preply a pris en compte 195 pays et recherché le livre le plus vendu dans chacun d' entre eux. Les textes religieux et les pays dont les titres ont été traduits moins de 5 fois n'ont pas été retenus. Au besoin, la plateforme s'est également appuyée sur le WorldCat Library, la base de données bibliographique la plus complète au monde.

La littérature pour enfant, reine du classement

Un fait : la littérature pour enfant domine les premières places du classement et cocorico, la France obtient la première place de l' ouvrage le plus traduit de tous les temps avec le célèbre conte mi-poétique mi-philosophique Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, traduit dans plus de 382 langues.

Suivent l'Italie avec Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi (traduit dans plus de 300 langues) et l'Angleterre avec Les aventures d'Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll (traduit dans plus de 175 langues).

Classement complet :

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry (+ de 382 traductions) - France

Les aventures de Pinochio, Carlo Collodi (+ de 300 traductions) - Italie (Traduction française notable de Marie-Louise Pouyollon)

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll (+ de 175 traductions) - Angleterre (Traduction française de Laurent Paul Sueur)

La Petite Sirène, Hans Christian Andersen (+ de 160 traductions) - Danemark (Traduction française de Jacques Privat pour Flammarion en 2019)

Le Testament, Taras Shevchenko (+ de 150 traductions) - Ukraine (Traduction française anonyme en 1921)

L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, Miguel de Cervantes (+ de 140 traductions) - Espagne (Traduction française d'Alina Schulman sur laquelle s'appuiera les éditions Points pour sa nouvelle édition de l'oeuvre qui paraitra en septembre 2021)

Le chemin du bonheur, L. Ron Hubbard (+ de 112 traductions) - États-Unis

Les aventures de Tintin, Hergé (+ de 93 traductions) - Belgique

La Tragédie de l'homme, Imre Madách (+ de 90 traductions) - Hongrie (Traduction française de Roger Richard pour une édition de 1960)

L'Alchimiste, Paulo Coelho (+ de 80 traductions) - Brésil (Traduction française pour de Jean Orecchioni pour une la première édition française de 1994)

Autre particularité de ce classement : aux États-Unis, Le chemin du bonheur de Ron L. Hubbard serait le livre le plus traduit de tous les temps. Cet ouvrage écrit par le fondateur de la Scientologie est principalement utilisé comme outil de recrutement du très controversé mouvement scientifico-religieux.

