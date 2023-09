Saint-Exupéry. 1900-1944

Au début du XXe siècle, dès son plus jeune âge, Antoine de Saint-Exupéry est fasciné par les avions, à une époque où ils viennent à peine d'être inventés. Adulte, il devient alors pilote et se fait embaucher pour distribuer le courrier en Afrique et en Amérique Latine. Malgré la dangerosité du métier, il poursuit son rêve de parcourir le ciel. L'aviateur a cependant un autre talent, l'écriture, qu'il développe en parallèle, publiant ainsi plusieurs romans à succès. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est affecté dans l'armée de l'air puis rejoint les Etats-Unis, invité par un éditeur. C'est ce dernier qui lui proposera de se lancer dans l'écriture du mythique Petit Prince.