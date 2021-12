Inédit : le manuscrit original du Petit Prince au Musée des Arts Décoratifs

600 pièces seront réunies pour cette occasion, présentée comme « la première grande exposition muséale en France consacrée au Petit Prince ». On le sait, le roman de Saint-Exupéry a d'abord été publié aux États-Unis, en 1943, chez Reynal & Hitchcock, raison pour laquelle le manuscrit original se trouve de l'autre côté de l'Atlantique.

La Morgan Library & Museum de New York a accepté de prêter cette pièce exceptionnelle au Musée des Arts Décoratifs, qui sera mise en regard « d'aquarelles, esquisses et dessins — pour la plupart inédits —, mais également des photographies, poèmes, coupures de journaux et extraits de correspondances ».

L'exposition sera aussi l'occasion de retracer la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, « depuis sa naissance, le 29 juin 1900 à Lyon, jusqu’à son adolescence. Son éducation au sein d’une famille aristocrate, ses talents de poète et sa fascination pour les avions sont autant d’expériences qui irriguent son œuvre. » Devenu un pionnier de l'aviation, Saint-Ex se fait connaitre avec son premier roman, Courrier Sud, en 1929, puis Vol de nuit, deux ans plus tard.

Antoine de Saint-Exupéry — Édition du Petit Prince en amharique, Addis Abeba. Traduction : Habte Maryam Markos, 1974 © Fondation JMP pour LPP

De nombreux éléments visuels seront mis en avant, l'auteur s'appuyant très régulièrement sur des croquis et autres dessins, dans des lettres, brouillons, ou même au milieu des pages de ses manuscrits. Plusieurs pièces de l'exposition proviennent de la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (Fondation pour l’art, la culture et l’histoire), de Winterthour, en Suisse.

Deux autres figures seront au cœur de l'exposition : « son épouse Consuelo, qui inspire le personnage de la Rose, et Léon Werth. Ami proche, ce dernier est un véritable maître à penser et soutien spirituel, également antimilitariste et anticolonialiste. C’est à lui que Le Petit Prince est dédié », rappelle un communiqué de presse.

Le commissariat de l'exposition est assuré par Anne Monier Vanryb, conservateur au département moderne et contemporain, en charge de la collection de jouets au Musée des Arts Décoratifs, et Alban Cerisier, archiviste-paléographe, historien de l’édition et de la littérature. Un catalogue de l'exposition, À la rencontre du Petit Prince, sera coédité par les éditions Gallimard et les éditions du MAD en février 2022, dirigé par Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb.

