How to say Goodbye, un jeu vidéo sur le deuil inspiré par la littérature jeunesse

Inspiré par l'illustration et la littérature jeunesse (Tomi Ungerer, Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak...), How to say Goodbye traite le thème du deuil avec bienveillance et subtilité.

Encore désorientés par leur récent décès, les fantômes de How to say Goodbye cherchent par tous les moyens à quitter les limbes dans lesquelles ils sont emprisonnés. Ensemble, ils devront découvrir comment faire leur deuil afin d’accepter leur propre disparition, et ainsi aller de l’avant.

Pour cela, il pourra déplacer les éléments du décor sur une grille afin de se frayer un chemin jusqu’à la sortie symbolisée par une porte. Mais cela est sans compter le mystérieux sorcier qui semble vouloir les retenir contre leur volonté...

Florian Veltman & Baptiste Portefaix se sont rencontré·es durant leurs études à l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Iels ont ensuite chacun eu des expériences professionnelles dans le multimédia. Après avoir réalisé le jeu primé Lieve Oma, Florian a été designer chez Ustwo Games sur le jeu Monument Valley 2 et Assemble With Care. Baptiste a travaillé en tant que directeur audio, compositeur et sound designer, notamment sur le jeu primé Oniri Islands, un jeu d’aventure Toys-To-Life sur mobile.

How to say Goodbye sera disponible en 2022 sur Steam (PC/Mac).