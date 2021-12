Dante, Harry Potter, Le Petit Prince : Millésime 2021 de la Monnaie de Paris

Comme l’a dit Julien Green, « [u]n livre est une fenêtre par laquelle on s’évade ». Ces 18 derniers mois en témoignent. Pour beaucoup, il a été un lieu de refuge et de réconfort. Conscients de son importance, la Fédération des éditeurs européens (FEP), l’European and International Booksellers Federation (EIBF), et Intergraf lancent un projet conjoint : Pas de Noël sans livres.