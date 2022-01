Une sélection de livres pour tous ceux qui rêvent de devenir pilote

Si vous aimez l’aviation, il vous est peut-être déjà venu à l’esprit d’allier cette passion avec une activité professionnelle. Et, à ce titre, devenir pilote de ligne fait toujours rêver, malgré la crise importante que traverse encore le transport aérien à cause de la pandémie.

Cher futur pilote, Mathieu Oudinot :

On pourra commencer par se plonger dans Cher futur pilote de Mathie Oudinot (138 pages, 19,99 €). Copilote sur Airbus A320, l’auteur nous entraîne à la découverte de son univers et partage avec le lecteur des informations sur les cursus pour devenir pilote, les stratégies permettant de financer ses études et des outils à même d’aider au passage des différentes sélections.

Le Guide Pratique du Pilotage, Jean Zilio

Mais si c’est le domaine du jet privé qui vous tente davantage, il faudra se tourner vers Le Guide Pratique du Pilotage de Jean Zilio (320 pages, 64 €), un ouvrage qui fait référence et qui en est à sa 18ème édition ! Proposé par les éditions Cépaduès, l’ouvrage vous donnera accès aux bases nécessaires pour le pilotage.

Cependant, pour découvrir les arcanes de l'aviation d'affaires et l’affrètement de jets privés, il vaudra mieux se tourner vers Les tribulations d'un pilote privé à travers le monde (202 pages, 24,35 €). Cet ouvrage nous fait entrer dans les pas de son auteur, Alain Bonnefon, un passionné d'aviation et pilote lui-même qui, totalisant 5 500 heures de vol, a atterri aussi bien sur les neiges de Courchevel qu'au Chili ou dans les sables libyens.

Histoire de l’aviation, Bernard Marck

Peut-être qu’avant de se lancer dans les airs véritablement, est-il cependant nécessaire de se forger une certaine culture, en passant par exemple par une Histoire de l’aviation, celle proposée par Bernard Marck est à la fois très accessible et très complète tout en étant richement illustrée (618 pages, 50 €). Un beau livre à s’offrir pour y voir plus clair des origines de l’aventure aérienne jusqu’à nos jours où l’on s’envole à bord de différents modèles de Boeing, d’Airbus, mais aussi d’engins plus petits, comme les Cessna, ou un Gulfstream, voire un Falcon du Français Dassault.

Vol de nuit et Courrier sud, Antoine de Saint-Exupéry

Toutefois, quand on est plus littéraire, et amateur à la fois de style, de réflexion et d’évasion, c’est bien sûr vers Antoine de Saint-Exupéry qu’il faudra se tourner. Si l’on a tous en tête la fabuleuse histoire du Petit Prince (deuxième livre le plus traduit, juste derrière la Bible !), Vol de nuit ou Courrier sud nous entraînent dans les débuts exaltants de l’aviation où voler rimait encore avec danger. Fondé sur ces notes prises en vol, ces ouvrages s’offrent comme des réflexions sur la condition humaine (à l’image de Terre des hommes), des fragments d’autobiographie et du romanesque qui, aujourd’