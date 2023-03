Les Bouilloux-Lafont. De la banque à l'Aéropostale (années 1910-années 1930)

Les aventures des pilotes du courrier postal aérien ont fait rêver des générations : Pierre-Georges Latécoère, Marcel Bouilloux-Lafont, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet... des noms devenus mythiques, qui évoquent cette époque de la grande conquête du ciel. A travers le monde, des expositions retracent l'épopée de ces héros. En 2009, au cours de l'Année de la France au Brésil, l'exposition "Aéropostale" a rempli les salles du Centro Cultural dos Correios, à Rio. Mais peu connaissent le rôle exact de ces personnages. Paradoxalement, les Bouilloux-Lafont n'auront guère laissé une trace profonde dans l'histoire bancaire et économique. Or leur nom a été fort connu, sinon même un temps illustre, dans la France des années 1910-1920 ; trois " héros " Bouilloux-Lafont participent à l'histoire financière, bancaire, aéronautique et politique de la place parisienne à la fin des années 1920 et au tournant des années 1930 : les deux frères Maurice (1875-1937) et Marcel Bouilloux-Lafont (1871-1944), et le fils de celui-ci, André Bouilloux-Lafont (1900-1944). Hubert Bonin sort de l'oubli des acteurs prépondérants de l'odyssée de L'Aéropostale.