Création du prix littéraire Le Mans-Antoine de Saint-Exupéry

Berceau des premières envolées de Saint-Exupéry, le prix rend hommage à cet aviateur-écrivain emblématique. C’est au cœur de la cité mancelle que le pilote Saint-Exupéry a développé sa passion pour l’aviation et plus tard immortalisé ses expériences aériennes à travers les récits de ces vols. Par la suite, l’écrivain a ainsi tissé des liens indéfectibles avec la ville du Mans. Une relation profonde et durable s’est construite avec cette cité qui a marqué ses débuts en tant que pilote et qui a nourri son inspiration littéraire.

Le prix Le Mans-Antoine de Saint-Exupéry : une distinction prestigieuse qui célèbre l’art du voyage et de la découverte.

Le prix est doté de 4000 euros et récompense le meilleur roman de l’année sur le voyage : qu’il soit périple introspectif, voyage physique à travers des paysages inconnus ou œuvre graphique francophone qui marie l’art visuel et la narration, le prix Le Mans-Antoine de Saint-Exupéry gratifie tous les voyages... en altitude !

Le jury est composé de :

Daniel Pennac, auteur et dramaturge - président d’honneur

Olivier d’Agay, secrétaire général de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse

Frédérique Bréhaut, journaliste Le Maine Libre

Bruno Corty, rédacteur en chef du Figaro Littéraire - partenaire Faites Lire !

Marie-Adélaïde Dumont, librairie Doucet (Le Mans)

Baptiste Liger, directeur de la rédaction du magazine Lire

Nicolas d’Estienne d’Orves, écrivain et journaliste

Anne-Sophie Thuard, librairie Thuard (Le Mans)

Le salon Faites Lire a été créé en 2018 au Mans sur l’initiative de Stéphane le Foll, maire du Mans et ancien ministre. L’événement rayonne pendant une semaine avec plus de 60 rendez-vous autour des mots et de la lecture pour tous, partout dans la ville, et se conclut par un salon du livre accueillant 180 auteurs et autant de diversité d’horizons littéraires : littérature générale, jeunesse, BD, comics et mangas... En 2022, Faites Lire ! a accueilli 60.000 visiteurs. Le prochain salon aura lieu du 2 au 8 octobre 2023.

Crédits photo : Office du tourisme du Mans