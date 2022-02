Saint-Exupéry et le Petit Prince s'installent au Musée des Arts Décoratifs 

Un parcours à travers six salles, de l'enfance de l'aviateur rêveur à la renommée mondiale de ce qui fut la dernière oeuvre publiée de son vivant, Le Petit Prince. L'exposition, visible au Musée des Arts Décoratifs jusqu'au 26 juin, ne met pas seulement en avant le processus d'écriture du deuxième ouvrage le plus traduit au monde. C'est une véritable introspection dans la vie de Saint Exupéry, définitivement liée à chaque chapitre du Petit Prince, que nous proposent aujourd'hui la Fondation Saint-Exupéry et le MDA, dans une scénographie de l'agence Designers Unit.

Saint-Exupéry, sensible et expressif

« Ma chère Maman, merci de votre lettre … »

C'est un Antoine de Saint-Exupéry vulnérable et affectueux qui nous est présenté au 3e étage du musée. Des lettres récurrentes à sa famille, rapidement divisée lors de sa jeunesse, à celles envoyées à Consuelo Suncin Sandoval de Gómez, son épouse et artiste salvadorienne : elles sont habilement exposées, souvent agrémentées de dessins appartenant à l'univers du Petit Prince.

Dans la première salle consacrée à l'enfance transparaît le thème majeur du Petit Prince : « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. » Ou comme le disait Franquin, plus sombre : « Un adulte, c'est un enfant qui a mal tourné. » Lettré et éduqué, Saint-Ex écrit d'ailleurs quelques poèmes.

“Dessine moi un mouton…”

Dès les 10 ans du jeune Saint Exupéry, le petit personnage blond est griffonné sur de nombreux croquis, dans des lettres ou des carnets. Il l'accompagnera jusqu'à sa disparition, en juillet 1944, lors d'un vol au large des côtes marseillaises. Aviation, inspiration dans le Sahara, engagement dans la guerre, création de son double littéraire, petit garçon blond à la tenue rouge et vert : le parcours est divisé en 6 sections, mettant en avant la place centrale du personnage dans la vie de Saint-Exupéry.

Dessin préparatoire pour le Petit Prince.

"Il n'a pas tout dit", le Petit Prince et le Renard

De nombreux épisodes et passions de sa vie sont retranscrits dans les aventures du Petit Prince : de son engouement pour l'aviation, lui qui participe à des campagnes de propagande pour Air France, jusqu'à son accident en décembre 1935, accompagné d'André Prévot. Une épopée qui sera d'ailleurs retranscrite dans un chapitre central de Terre des hommes, et qui constituera une grande source d'inspiration du Petit Prince.

Le clou du spectacle : deux salles consacrées aux manuscrits et aquarelles originaux, permises par le prêt exceptionnel de la Morgan Library and Museum, à New York.

Rencontre avec le renard, la rose, disparition... De nombreuses pages du manuscrit original, encadrées pour l'occasion, ont été retranscrites avec soin. De toutes les aquarelles peintes par l'auteur, qui se décrivait comme un « piètre dessinateur », Le Petit Prince en tenue d'apparat, illustration pour le chapitre 2, est la plus inédite - c'est la première fois qu'elle est montrée au public.

« Voici le meilleur portrait que j’ai, plus tard, réussi à faire de lui » dira Saint Exupéry.

Le Petit Prince sur son astéroïde B612, illustration, chapitre 3

Mettant en avant le cadre très contemporain de cette oeuvre, A la Rencontre du Petit Prince prouve que ce livre n'est pas seulement une oeuvre jeunesse : critique sociale, protection de la planète, philosophie et réflexion sur le temps qui passent sont des thèmes récurrents et porteurs.

Plus de 600 pièces mettent en valeur la personnalité aux multiples facettes d'Antoine de Saint Exupéry, de son amour pour Consuelo, à son amitié pour Léon Werth, à qui Le Petit Prince est dédié. Avec plus de 498 traductions, ce conte est et restera une oeuvre majeure, éducative et sensible, aujourd'hui révélée dans une exposition brute et intelligemment menée.

