Où ranger vos petits bouquins ?

Une belle bibliothèque en bois est souvent du plus bel effet pour aider à l’agencement des livres au sein d’une maison ou d’un appartement. On peut faire le choix du classique, avec du chêne, de l’épaisseur, et même des vitres. Ou alors prendre un parti pris résolument contemporain, en allant vers des bois blanchis, avec des architectures qui allient matières naturelles, éléments vitrés et acier. Mais les livres ne vont-ils pas être quelque peu oubliés, voire écrasés, au regard de l’ampleur du meuble qui les supporte ? C’est le risque.

Des solutions architecturales novatrices sont de plus en plus plébiscitées, avec l’ambition de servir avant tout le livre, en se faisant oublier. Le visiteur, face à ces supports, ne voit plus que les livres. Ce petit tour de passe-passe peut être du plus bel effet. C’est ce que développe notamment la marque TEEbooks, créée par le designer Mauro Canfori, à Nice en 2009, avec une bibliothèque design devenue rapidement iconique.

Conçues pour allier simplicité, modernité et praticité tout en faisant la part belle au design, ces étagères s’intègrent parfaitement dans tous les styles d’intérieur. Si l’entreprise est française, elle a choisi de faire produire ces inventions en Italie, où un véritable savoir-faire existe depuis longtemps en matière de design, mais aussi dans le façonnage du métal.

La bibliothèque incontournable de TEEbooks se présente sous la forme d’éléments en métal habillés de blanc que l’on peut positionner de différentes manières, de la plus classique à un format résolument contemporain, voire artistique. Une fois que les livres sont placés sur leur support, ce dernier se laisse oublier, ne donnant à voir que les ouvrages pour une impression étonnante de livres en suspension sur le mur.

On entre là dans un courant important de l’architecture contemporaine, avec le goût pour un certain minimalisme, une simplicité des formes, et une utilité réaffirmée de l’objet. Mais l’objet en lui-même est désacralisé, mis au service de l’utilité, sans que la question de l’utilité soit en contradiction avec la beauté, n’en déplaise à Théophile Gautier, qui, dans le principe de l’art pour l’art, affirmait pourtant qu’« il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelque besoin, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. » Inspirante Préface de Mademoiselle de Maupin...

La marque TEEbooks tire son nom du tee de golf. Ce petit support en forme de T est précisément là pour se faire oublier tout en servant au mieux la balle qu’il supporte. Si sa présence est essentielle, c’est sa fonction qui est cruciale.

On retrouve ce principe dans ces étagères pour livres à la fois légères et solides que l’on peut positionner tout aussi bien de façon verticale, horizontale, ou encore en diagonale. L’étagère, par le travail du designer, est réduite à sa plus simple expression, à sa seule fonction de supporter, tout en se faisant oublier.

On rejoint ainsi l’idée mise en avant par Antoine de Saint-Exupéry qui constatait « que la perfection [est] atteinte non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. »

Si le pilote évoquait avant tout les inventions techniques telles l’avion ou la voiture dans Terre des hommes, il pensait là ce que l’on retrouve aujourd’hui dans le design contemporain où la simplicité est mise en avant, avec une ergonomie travaillée pour répondre à un besoin de façon claire et précise, tout en évitant d'envahir l'espace.

