Netflix : quand les livres inspirent films et séries

Fondée en 1997, la société Netflix est devenue le symbole même d’une nouvelle approche de la vidéo sur internet. Son service de streaming, déployé sur une vingtaine filiales, réparties sur 190 pays dans le monde a conquis les utilisateurs. Séries, films, documentaires, on y retrouve une offre qui se diversifie. Et les livres y trouvent de plus en plus leur place.

En octobre 2018, Netflix recensait plus de 137 millions d’utilisateurs payants, inscrits de bon gré. L’offre de forfait sans engagement, l’accès illimité, le support multiécran : Netflix aura fait fort. Et imposé sa marque comme une référence, dès lors qu’un modèle économique similaire apparaît dans d’autres secteurs culturels – musique, livre, etc.

L’utilisateur peut en effet regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité. Au point de donner des envies à tous ses concurrents.

Le livre, une matière d'une richesse et d'une histoire inépuisables

Et depuis ses débuts, Netflix entretient avec les livres, mangas, comics, une relation toute particulière. Les adaptations et rachats de droit de diffusion, dans le cadre d’animes par exemple, se sont multipliés. Dans le même temps, Netflix produit et finance des créations, inspirées de livres.

Que ce soient des superhéros, tirés d’univers comics, ou des détectives venus de polars nordiques, Netflix convainc, et donne à l’édition un nouveau souffle. La popularité de séries comme Altered Carbon ou d’adaptations à venir le démontre : le livre semble profiter de l’engouement de Netflix...

D'ailleurs, pour certaines de ses séries, la plateforme de streaming établit des partenariats avec des éditeurs, pour adapter ses séries originales en comics ou livres. A quand Netflix éditeur ? Dans ce dossier, toute l'aventure des adaptations futures, passées et présentes est à retrouver.