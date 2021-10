Un club de lecture sur les adaptations Netflix, par... Starbucks et Netflix

La création d’un club de lecture imaginé par Netflix et Starbucks, emblèmes de la culture américaine contemporaine, a été annoncée ce 13 octobre, via un communiqué.

« But Have You Read the Book? » — ou, en français, « Mais as-tu lu le livre ? » — est une série mensuelle qui sera animée par l’actrice Uzo Aduba, laquelle interprétait un personnage dans la série Orange Is the New Black, elle-même adaptée du roman éponyme de Piper Kerman (publié en français par les éditions Pocket, avec une traduction de Jacques Martinache).

« Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai demandé à des amis : “Mais as-tu lu le livre ?”, alors je suis ravie d'accueillir le Netflix Book Club et de réunir des grands amoureux de la lecture, des obsédés de la télévision et du cinéma, et les créateurs derrière leurs histoires préférées » a déclaré Aduba. « J'ai hâte de plonger au cœur du processus créatif et de ce qu'il faut pour donner vie à un livre. »

Chaque mois, Aduba proposera les sélections du club de lecture, une boisson chaude à la main, estampillée d’une sirène blanche sur fond vert — bien entendu. Elle animera également une série de conversations avec des acteurs, des créateurs et des auteurs, de façon à partager un aperçu de la façon dont un livre passe de la page à l'écran.

« Le café nous rassemble pour une expérience partagée avec des êtres chers, des amis et même des inconnus, et Starbucks a construit une communauté au fil des ans pour que les gens puissent avoir des conversations entre eux sur la littérature et le divertissement », a déclaré Brady Brewer, directeur marketing de Starbucks.

Sans surprise, chaque épisode se déroulera dans un café Starbucks quelque part aux États-Unis, pour accueillir un dialogue entre l’actrice et ses invités : l’occasion d’approfondir les histoires et d'encourager le public à créer un dialogue similaire à travers des conversations et des guides de discussion.

« De Bridgerton à All the Boys, de Sweet Magnolias à Queen's Gambit, Unorthodox, Virgin River et bien sûr Orange Is the New Black, Netflix adore donner vie aux livres à l'écran et créer une conversation avec des lecteurs et des fans passionnés », a déclaré Bozoma, directeur marketing de Netflix. « Nous sommes ravis de nous associer à Starbucks et que l'incroyable Uzo Aduba soit notre hôte pour discuter de nos livres préférés et de ce qui se passe dans l'écriture, le développement, le casting et la création de nos séries et films bien-aimés. »

Le choix de Netflix Book Club pour ce premier mois s’est posé sur le roman de Nella Larsen, Passing — ou Clair-obscur, dans sa version française (dans une traduction de Guillaume Villeneuve, J'ai Lu). L’adaptation par la plateforme de streaming avait été annoncée en 2018.

Clair-obscur, résumé d’après l’éditeur :

Chicago, 1927. Deux amies d’enfance, longtemps éloignées, se retrouvent un jour de canicule. Tout les oppose, hormis le fait d’être Noires et suffisamment claires de peau pour pouvoir « passer » pour Blanches. Entre Claire, la femme fatale, et Irène, la respectable mère de famille, une relation passionnée se noue, déployant tout le spectre de l’amitié, de l’amour et de la haine. Claire, mariée à un Blanc raciste qui ignore qu’elle est Noire, souhaite renouer avec les siens. Irène, qui revendique au contraire son appartenance à la « race », l’aide à se rapprocher d’une communauté dont elle s’est tenue à l’écart des années durant. Claire s’immisce ainsi jusqu’au cœur de la vie réglée d’Irène, auprès de son mari Brian... C’est vers la mort que mène ce superbe drame de l’identité et du désir. Âpre comme le blues, élégant comme une variation de jazz, Clair-Obscur, classique des lettres américaines, est pour la première fois traduit en français.

Tout le monde est invité à lire le livre de Larsen — si ce n’est pas déjà fait —, puis à s’installer confortablement pour visionner le film, annoncé pour le 10 novembre, avant de déguster l’épisode de « But Have You Read the Book ? », qui sera lui diffusé sur la chaîne YouTube Still Watching Netflix à partir du 16 novembre… Tout un programme, donc !