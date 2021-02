La Casa de Papel : la série Netflix arrive en bande dessinée

Revivez le braquage du palais de la monnaie à travers les yeux d’Arturito et découvrez les coulisses du casse du siècle. Cette BD est l’ouvrage parfait pour tout savoir sur le Professeur, et son équipe de malfaiteurs : Tokyo, Nairobi, Río, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Oslo, indique l’éditeur. Et surtout, toute la narration est vue à travers les yeux d’Arturito, le prédateur sexuel devenu le personnage le plus détesté de toute la série.

L’auteur espagnol José Fonollosa s’était déjà fait remarquer lors de la publication de cette BD : sortie chez Planeta Comic en octobre 2020, elle reprend les codes graphiques propres aux fanzines où il fit ses premières armes dans les années 90. Dans cette version, il propose de revivre le vol hallucinant de la Maison de la Monnaie, et de comprendre ce qui s’est réellement passé, à travers les yeux de ce personnage particulièrement haï.

L’espoir c’est comme les dominos, dès qu’il y en a un qui est tombé, les autres le suivent… – La Casa de papel, Tokyo.

Un spin off en forme de parodie, qui fait écho au succès phénoménal de la série : en août 2019, Netflix affirmait que 34,3 millions de foyers avaient regardé la saga, alors que sortait tout juste la troisième saison. Au terme du premier confinement, en France, ce sont 64 millions de personnes qui l’auraient visionnée, un an plus tard à peine. Même si les méthodes de calcul de Netflix ou les chiffres semblent un peu opaques, la réussite de ces braqueurs hispaniques, elle, est incontestable.

D’ailleurs, l’éditeur espagnol ne s’était pas privé de communiquer amplement et de surfer sur la tendance, puisqu’il annonçait dès juillet 2019 que des livres tirés de La Casa de Papel arriveraient. Ainsi que d’autres adaptations de séries Netflix.

Le pitch, pour qui l'aurait oublié ? « Huit voleurs font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, tandis qu’un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. »

En voici, inédit, un extrait de la bande dessinée en version française :

Et pour les plus nostalgique, cette chanson italienne, véritable hymne antifasciste, devenue celle de la série :

[à paraître 5/05] La Casa de Papel – José Fonollosa (traduction non communiqué par l’éditeur) – Robinson – 9782016284162 – 9,95 €