Flux House, le label de comics de Matt Kindt pour Dark Horse

Flux House sera porté dans un premier temps par la mini série Mind MGMT : BOOTLEG, en quatre parties mêlant conspiration et intrigue. On y retrouvera la plume de Kindt, accompagné pour la première fois par d’autres artistes tels que Farel Dalrymple, Jill Thompson, Davin Rubin et Matt Lesniewski.

Matt Kindt indique à CBR que cette nouvelle mini-série se déroule quelques années après Mind MGMT #35 et que chaque numéro suivra un nouveau personnage. Il poursuit en mettant en avant le fait que chaque scénario sera écrit pour l’artiste auquel il sera destiné, puisque pour la première fois en trois ans, il ne sera ni aux crayonnés ni à la couleur. « Chaque numéro ayant son propre langage visuel et sa propre version de la réalité a donné un sens à l’histoire. Il y a une raison pour laquelle l’art change et les styles sont différents. »

Le pitch implique une agence gouvernementale secrète de super espions aux capacités psychiques hors du commun qui doivent retrouver leur chemin vers la réalité alors qu’un de leur membre est devenu un malfrat. On y découvre plusieurs niveaux de réalité et de fourberie.

« Je vous promets que Mind MGMT : BOOTLEG n’est pas une préquelle, une suite dirigée par un studio ou une réinvention corporate d’une bande dessinée que vous aimez » rassure Kindt. « Cela reste une narration étrange et paranoïaque, et c’est le titre parfait pour lancer Flux House. »

À noter que la mini série aura droit à des couvertures alternatives imaginées par Jim Rugg, Marguerite Sauvage, Aron Wisenfeld et Laura Perez. Les variantes, proposées sous blister, contiendront une carte à jouer à collectionner. Chaque numéro de Flux House aura un design bien distinct, toujours pensé et conçu par Kindt. Il y aura par exemple des variations en termes de taille, de format ou de matériaux utilisés, avec la promesse d'une couverture... en fourrure. Un autre aura une jaquette perforée qui révèlera un message secret, précise le site ComicsBeat...

De Fluxus à Flux

Et l’artiste d’expliquer les origines du projet : « Flux House s’inspire de Fluxus — un mouvement artistique d’avant-garde des années 1950 qui était une extension des surréalistes et des dadaïstes. » Et de poursuivre : « Le mouvement Fluxus s’est concentré sur le processus créatif et les formes expérimentales. Leurs marques de fabrique incluent l’accessibilité, l’absurdisme et le sens de l’humour. Si vous m’avez vu brûler ou découper un de mes livres lors d’une signature, vous avez déjà une idée de ce que je veux dire. »

« Flux House vise à incarner tous ces éléments. Il ne sera pas limité par les formes traditionnelles de livres et d’imprimés. Et le format de l’histoire sera, comme son nom l’indique, toujours en mouvement » ajoute l’artiste concernant son label qui sera lancé en juillet prochain.

Président et fondateur de Dark Horse Comics, Mike Ridcharson l'affirme : « Matt Kindt est un artiste intelligent et innovant, qui veut repousser les limites du médium de la bande dessinée. Dark Horse a publié son travail pour la première fois en mars 2010, lorsqu’une nouvelle de Super Spy était apparue dans le comics Web Dark Horse Presents My Space. Lorsque Matt m’a proposé l’idée d’un label pop up avec des livres qui seraient des artefacts uniques à collectionner, je n’ai pas hésité à dire oui. »

En France, rappelons que Mind MGMT est publié par les éditions Toussaint Louverture, dans une traduction de Thomas de Châteaubourg.

Crédit : Pat Loika (CC BY 2.0)