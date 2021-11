Netflix adaptera la bande dessinée Nocterra, de Scott Snyder et Tony Daniel

Dr. Seuss Enterprises et Warner Bros Animation adapteront le dernier livre de l'auteur et illustrateur pour la jeunesse, Dr. Seuss, Oh, The Places You'll Go! (Oh, les endroits où vous irez !) en long métrage d'animation. C'est Jon M. Chu qui a été choisi pour donner vie aux personnages emblématiques de l'univers du Dr. Seuss sur grand écran. J.J Abrams sera pour sa part chargé de la production.