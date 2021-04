Le thé de Jane Austen, lié à la traite des esclaves...

Tout part d’un article de The Telegraph : le média assure que le personnel du musée Jane Austen réévalue actuellement la place de la romancière et ses liens avec l’esclavage — lesquels feraient alors l’objet d’une attention particulière. Selon la directrice, Lizzie Dunford, la consommation de thé, dans les ouvrages, reflète un élément historique, lié à l’exploitation par l’Empire britannique, de ses colonies.

Tasse de thé ou dernière anse ?

Jane Austen se verrait donc reliée à l’esclavagisme, que ce soit dans la prise de thé, dans les sucres que l’on y met, ou encore dans le fait que les vêtements soient faits de coton. Et de nouvelles expositions doivent intervenir, pour évoquer cette connexion.

HISTOIRE: Jane Austen, pas vraiment bankable

Ainsi, la réflexion sur la traite des noirs serait intégrée dans un prochain calendrier d’événements. « Ce n’est que le début d’un processus régulier et réfléchi pour contester l’histoire », assure-t-elle.

Et la maison de Jane Austen, concernée par les préoccupations contemporaines, autant que touchée par le mouvement Black Lives Matter, estime alors qu’il est de son devoir d’évoquer ces points.

En outre, quinze années avant la naissance de l’autrice, en 1760, le révérend George Austen, son père, obtint une charge liée à la plantation de sucre d’Antigua — devenant responsable des esclaves qui étaient présents. Si la fille n’a pas directement tiré profit de ce commerce, le musée aurait l’intention d’exposer aux visiteurs ces liens, manifestement peu connus. Or, il s’agit également de présenter la vision abolitionniste que portait Jane Austen, faisant d’elle, bien avant l’heure, une militante anti-esclavage. Un point qui démontre sa conscience sociale, à la lecture de son œuvre et dans son écriture.

Oui, mais…

Mais le Telegraph serait allé un peu vite en besogne, corrige son confrère du Guardian.

Connecter la vérité historique

En réalité, les propos du Musée ont été hâtivement interprétés et transformés — rapidement accusé dans la presse de révisionnisme. Et s’il n’est pas question de nier que le thé est relié à l’exploitation humaine, et qu’en tant que tel, au même titre que le sucre ou le coton, découle de la traite des esclaves, le Musée n’a pas l’intention de réécrire l’histoire.

MOBILIER: le bureau portatif de Jane Austen

« Austen a vécu à l’époque de l’esclavage et de l’abolition par la Grande-Bretagne de la traite des esclaves de l’Atlantique en 1807. Nos visiteurs nous posent de plus en plus de questions sur le sujet et il convient donc que nous partagions les informations et recherches existantes sur ses liens avec l’esclavage », reprend le musée.

L’objectif n’est donc pas de faire de la romancière une exploitante. « Nous tenons à vous rassurer sur le fait que nous ne contesterons pas et que nous n’avons jamais eu l’intention de le faire, Austen, ses personnages, ni ses lecteurs, pour avoir bu du thé. »

En revanche, exposer un contexte historique, sociétal et économique qui a conduit à ce commerce, et considérer qu’Austen a vécu dans cet environnement devient important. « Nous croyons fermement que la placer dans le contexte de son époque, chez elle, ne fera que rendre son génie plus vivace », conclut le musée.

Crédit photo : Skitterphoto, CC 0