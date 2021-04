Les Apprentis Samouraïs sont de retour ! 

Ils découvrent par hasard, dans une ancienne boîte de laque noire, un mystérieux origami en forme d'étoile, et trois anneaux magiques. Ces derniers ont appartenu à Hiro, Eiko et Ako du clan Minamoto, des guerriers samouraïs chargés de veiller sur un Trésor. En les enfilant, les trois enfants se retrouvent projetés au Japon au 16e siècle. Ils comprennent vite qu'ils ont une mission : libérer l'esprit des trois samouraïs prisonniers de leurs armes... Mais, sur place, ils doivent affronter un terrible ninja noir prêt à tout pour voler le trésor antique des samouraïs.

Pour cette édition en poche, Marine Carteron a effectué un véritable travail de réécriture de la trilogie déjà parue en grand format, afin s'adapter à une autre tranche d'âge : un style moins enfantin, des personnages plus âgés tout en conservant l'intrigue efficace issue du feuilleton des Incos. Les apprentis samouraïs est un roman épique sur un sujet fascinant : les samouraïs et le Japon médiéval, sur fond d'héritage culturel et spirituel dans les arts martiaux, dans la lignée d'un Clan des Otori pour les plus jeunes.

Une adaptation BD est d'ailleurs programmée dans Astrapi en 2022 qui sera suivie d'une sortie dans BD Kids ! La couverture du roman est illustrée par le futur illustrateur de la BD : Romain Ronzeau (Espions de famille, BDKids)

Les éditions Bayard Jeunesse vous en proposent quelques pages, en attendant sa sortie en librairie le 9 juin.

Marine Carteron, née en 1972, a passé son enfance et son adolescence entre la Bretagne, la Sarthe, la Corse et les Antilles avant de faire des études d’histoire de l’Art et d’archéologie à l’université de Tours. Elle vit en Rhône-Alpes. Aujourd’hui, elle enseigne tout en écrivant des romans ados aux Éditions du Rouergue. Les Autodafeurs (85.000 exemplaires vendus) et Génération K (48.000 exemplaires vendus) ont remporté un vif succès en librairie et ont reçu de nombreuses récompenses (prix des Incos, Libr'à nous).

Romain Ronzeau est un acteur au service secret du neuvième art. Il fait ses premières armes dans la presse jeunesse (Spirou, Okapi) avant d'illustrer plusieurs albums de bande dessinée (Love is in the air guitare, Carnets de Mariage aux éditions Delcourt). Sur son blog (nom de code: « Comme des Guilis »), il raconte ses petites histoires du quotidien. Il aimerait bien vivre plein d'aventures héroïques aux quatre coins du monde, comme James Bond. En attendant, il les dessine en BD, chez lui à Asnières-sur-Seine, et c'est déjà pas mal.

À partir de 9 ans

Marine Carteron, Romain Ronzeau - Le trésor des Minamoto - Bayard Jeunesse - 9791036316159 - 11.90 €