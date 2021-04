Des graffs dans la nuit : au fond des grottes, l'éblouissement de l'énigme 

Au milieu du 19e siècle, à Paris, la jeune Rachel démontre un talent unique pour percevoir le présent, le passé et le futur des gens qu'elle rencontre. Capable de réciter avec dix ans d'avance un poème que Victor Hugo n'a pas encore écrit, elle se retrouve montrée en spectacle comme une bête de foire. Mais si sa clairvoyance pour le passé et le présent amusent beaucoup, personne n'ose imaginer que ce qu'elle entrevoit du futur se concrétisera un jour... jusqu'à ce que la jeune fille disparaisse mystérieusement. Un siècle et demi plus tard, à Copenhague, Liv, une jeune chorégraphe, s'inspire de la vie de la voyante pour son nouveau spectacle. Les créations peuvent-elles se répondre à travers l'espace et le temps ?