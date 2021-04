200 ans de médecine traditionnelle mondiale à découvrir en ligne

Durant plus de cinquante ans, les professeurs de l’Université de Californie ont documenté avec leurs étudiants les pratiques médicinales du monde entier. Pour leur travail, ils s’appuyaient aussi bien sur des fonds d’archives et des livres publiés que sur des observations faites par des anthropologues sur le terrain.

Réunies numériquement sur un site interne à l’université, ces précieuses informations dormaient tranquillement depuis une décennie sans que personne ne s’intéresse réellement au sujet. Après 5 ans de quasi-inactivité, le site a même été menacé d’une fermeture 2016. C’est alors que le Dr David Delgado Shorter a repris la direction du programme, ayant conscience de son potentiel.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle mouture de ces archives qui est proposée aux internautes du monde entier. Le site « The Archive of Healing » n’est en effet plus conscrit au public de l’Université de Californie. Après une simple inscription, il vous est possible d’accéder à la totalité des archives.

Le site réunit des données sur la guérison de plus de 3200 publications. En tout, ce sont des centaines de milliers d’entrées qui décrivent remèdes et rituels de guérison sur plus de 200 ans et sept continents.

« L’objectif global ici est de démocratiser ce que nous considérons comme la guérison et la connaissance de la guérison, et de l’amener à travers les cultures d’une manière respectueuse et en accordant une attention aux droits de propriété intellectuelle », est-il expliqué sur le site.

Le but de cette initiative est de mettre en lumière les contributions successives des différentes cultures à l’histoire de la médecine. Aux États-Unis, l’accès au soin est coûteux et des millions de citoyens se retrouvent sans ressource. Mettre en ligne gratuitement ces informations est ainsi extrêmement symbolique.

Cependant, comme le rappelle le site Open Culture, les remèdes et rituels que contient le site n’ont pas été approuvés par les autorités de santé. Ces archives ne sont pas là pour constituer une voie alternative à la médecine dispensée dans les hôpitaux. N’espérez donc pas trouver un remède miraculeux à la pandémie.

Pour explorer les archives, rendez-vous à cette adresse.

Crédit photo : Minh Hoang - CC BY-ND 2.0