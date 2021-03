La source : là où naissent les légendes 

Elle est le vent furieux est un recueil de colère et d’espoir porté par six autrices qui prêtent leurs plumes à Mère Nature. Sur une impulsion de Marie Pavlenko, Sophia Adriansen, Marie Alhinho, Coline Pierré, Cindy Van Wilder et Flore Vesco, tour à tour, inventent la vengeance du monde. Six nouvelles, six voix, une même constatation, faut-il en arriver là pour ouvrir les yeux sur nos comportements ? Qu'attendons-nous pour passer à l’action ?