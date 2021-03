Empreinte digitale, un studio et laboratoire podcast chez Editis

Studio de création audio, certes, Empreinte digitale ne dissimule rien de ses liens avec Universal Music France, au sein du groupe Vivendi. D’abord, la société aura pour ligne de mire le divertissement, le documentaire, les programmes jeunesse et la fiction. Ensuite, elle s’appuiera sur les auteurs du groupe — Editis, autant que Vivendi, en somme — pour produire aussi bien feuilletons audio que formats courts.

« Autour de l’audio, nous travaillons à des rapprochements avec Universal Music : ils parlent de leurs auteurs, nous aussi et nos démarches ne sont pas si éloignées », assurait la directrice générale du groupe Editis. Nous y sommes et trois programmes sont d’ores et déjà annoncés :

« Playlivre » l’adaptation en podcast de la chronique littéraire de Clique TV, la chaîne de Mouloud Achour ;

« Imagine ça parle de ça » un programme court humoristique incarné par Fanny Ruwet (artiste Olympia Production, humoriste et chroniqueuse pour France Inter) ;

« Magnéto » une interview par les sons d’artistes Universal.

Et chacun sera accessible sur les différentes plateformes de streaming. À la tête de cette entreprise, Lea Marchetti, qui en devient directrice.

Avant de rejoindre Editis, elle avait travaillé au développement des contenus dans plusieurs sociétés de production, dont Jara Prod et Iconoclast films. Elle a ensuite collaboré avec la société Nouvelles Écoutes pour laquelle elle a notamment développé et produit la série audio Le Nuage diffusée sur Spotify.

De son côté, Liza Faja devient directrice de Lizzie, la plateforme audiolivre, après une expérience chez Audible.fr, en tant que responsable du catalogue. Elle passe ensuite 8 années chez Audiolib comme éditrice (acquisition des droits et production audio). En 2015, elle revient vers le papier pour être éditrice chargée du développement personnel et de la santé chez Leduc. Elle rejoint Lizzie au poste de directrice adjointe en 2018 et contribue fortement à son développement.

Des auteurs aux contenus

L’ensemble du département audio sera sous la responsabilité de Clément Pelletier, qui devient directeur du développement pour tout le groupe. Il avait débuté sa carrière chez Mondadori France. En 2009, il crée sa structure de conseil aux dirigeants avant de rejoindre le groupe Dentsu Aegis comme directeur du développement. En 2016, il rejoint le groupe Vivendi et travaille auprès du président du Directoire.

Depuis octobre 2019, il est directeur du développement d’Editis : le groupe lui doit la création du Bureau des auteurs, solution née « de la nécessité d’apporter des revenus additionnels aux auteurs, et plus de visibilité. De même, nous avons considéré que le métier d’éditeur consistait à offrir aux auteurs de nouvelles formes de collaboration et de nouveaux horizons créatifs, avec un travail auprès de publics différents ».

Premier fait d’armes, Empreinte magnétique signe un partenariat de contenus exclusifs : Deezer diffusera des éléments de Bordas, dans le cadre d’une collaboration à débuter en avril, autour des mondes de l’éducation et du soutien scolaire.

En parallèle, Lizzie, la maison de livres audio du groupe, poursuit un développement soutenu. La maison se distingue notamment par l’innovation dont elle fait preuve dans ses créations (audio drama, inédits) et sa distribution (partenariat avec Mycanal, lancement d’une app B2C en avril).

Crédit photo : florantevaldez CC 0