Aurélie Valognes prête sa voix pour son roman L'Envol

Née en 1983 à Châtenay-Malabry, Aurélie Valognes est une auteure française. Elle a publié plusieurs romans, dont Au petit bonheur la chance (2018, Mazarine), Né sous une bonne étoile (2020, Mazarine) ou encore Le tourbillon de la vie (Fayard, 2021), tous disponibles chez Audiolib. Ils ont connu un succès retentissant et sont traduits dans plus de quinze langues.

Comédienne et dramaturge, au théâtre dans Jeanne et Marguerite, La colère de Dom Juan, Françoise Cadol tourne aussi pour le cinéma et prête sa voix à Angelina Jolie et Sandra Bullock, entre autres. Elle est en ce moment sur les planches du Lucernaire dans La femme qui ne vieillissait pas, adapté du roman de Grégoire Delacourt qu'elle a lu pour Audiolib.

À propos de L'Envol

Entre une mère et sa fille, l’amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendus, envie d’être ensemble et désir d’émancipation, portraits croisés d’une mère célibataire et de sa fille unique. D’abord fusionnelle, leur relation se distend quand l’école puis l’ascension sociale de la fille viennent heurter les rêves plus modestes de la mère. Un roman sur l’amour filial, qui interroge les différences de classes, les notions de réussite et de bonheur, et qui pose surtout la question que nous avons tous dû affronter : peut-on grandir sans trahir ?

