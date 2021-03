Plongez dans le labyrinthe du Minotaure avec le nouveau jeu d'ARTE 

Les quelques images du trailer permettent d’admirer la direction artistique soignée du nouveau titre. Constitué d’un somptueux noir et blanc, le labyrinthe est si haut qu’il crève les nuages. Les deux héros, Astérion et Thésée, avancent sur de minces passerelles, une traînée colorée, fil d’Ariane vidéoludique, traînant derrière eux.

Le joueur aura une position en surplomb et surveillera l’avancée des deux jeunes hommes. La progression entre les murs du labyrinthe se fera à travers des choix proposés régulièrement. Devant une mystérieuse porte de pierre, on hésitera ainsi entre l’ouvrir et continuer, ou bien retourner sur ses pas.

JEU VIDEO : Le Grand bol d’air, un jeu vidéo sur la langue française

Autre aspect fondamental de cette histoire interactive, la gestion Astérion et Thésée, qui évolue sur différent plan du labyrinthe. « Pour les aider, le joueur peut communiquer avec eux grâce au capteur de lumière de son téléphone. Il ne peut pas aider Astérion et Thésée en même temps et plus il passe de temps avec l’un des personnages, plus l’autre est en danger », indique l’éditeur du jeu.

Enfin l’aspect noir et blanc du jeu semble être intégré directement au gameplay : « S’il se place dans l’obscurité, le joueur pourra aider Astérion à trouver la sortie. S’il joue en pleine lumière en revanche, c’est Thésée qu’il guidera hors du labyrinthe. »

En compagnie des studios indépendants Iko et The Pixel Hunt, ARTE, prépare également un puzzle game narratif : Inua, prévu pour PC et Mac.

Le jeu relate l’histoire de l’ours polaire géante, Nanurluk. Séparée de ses petits par la folie des hommes, il incombe au joueur de l’aider dans sa quête pour rétablir l’harmonie du monde. Il pourra ainsi suivre Taïna, Peter et Simon et 3 personnages séparés par plusieurs décennies mais dont les destins semblent mystérieusement liés.

Le scénario original est inspiré de la mythologie Inuite, et basé sur l’histoire de l’expédition Franklin : une véritable expédition historique XIXe siècle ayant pour but d’explorer l’Arctique.