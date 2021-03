Archives “secret défense” : l'Élysée promet un accès “facilité

Des historiens et autres chercheurs pourront désormais accéder plus facilement à des documents conservés dans des archives classées « Secret défense », a promis l'Élysée. Cette décision fait suite à une recommandation de l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport remis en janvier dernier au président de la République, consacré à la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie.

« Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d'attente liés à la procédure de déclassification, s'agissant notamment des documents relatifs à la guerre d'Algérie » assure encore l'Élysée dans un communiqué.

Cette ouverture déclarée par la présidence de la République fait suite à plusieurs mois de lutte d'associations et de collectifs d'archivistes et d'historiens, qui dénonçaient « l’appli­ca­tion sys­té­ma­ti­que de l’ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 (IGI 1300), un texte de valeur régle­men­taire, [laquelle] conduit à subor­don­ner toute com­mu­ni­ca­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon ”secret” à une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive dite de ”déclas­si­fi­ca­tion” ».

« Se trouve ainsi bloqué pen­dant des mois, et par­fois des années, l’accès à ces docu­ments et entra­vés des tra­vaux por­tant sur cer­tains des épisodes les plus sen­si­bles de notre passé récent, qu’il s’agisse des pério­des de l’Occupation, des guer­res colo­nia­les, ou de l’his­toire de la Quatrième République et des débuts de la Cinquième République », poursuivaient ces organisations dans une tribune dénonçant cette situation.

PATRIMOINE: lire les lettres du passé sans les ouvrir, c'est possible

Sur ce point précis, l'Élysée confirme une évolution : « Le gouvernement a engagé un travail législatif d'ajustement du point de cohérence entre le Code du patrimoine et le Code pénal », qui devrait « renforcer la communicabilité des pièces, sans compromettre la sécurité et la défense nationales ». L'échéance donnée est celle de l'été 2021.

Photographie : illustration, Michelangelo Carrieri, CC BY-ND 2.0