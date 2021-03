Méfie-toi d'une femme qui lit : les terribles dangers de la lecture

Au travers de 32 portraits commentés, les 42 artistes de cet ouvrage collectif ont voulu témoigner de l’importance des femmes pour faire évoluer les sociétés où elles vivaient. Histoires fictives ou réelles, toutes ont en commun de montrer des femmes qui ont voulu bouger les lignes, décloisonner les cases dans lesquelles les hommes les avaient cantonnées. Au-delà de ces combats portés avec courage, détermination, intelligence et sensibilité, toutes se sont battues pour l’égalité des chances, pour faire évoluer les regards et permettre ainsi à l’humanité d’avancer sans considération de races, de genres ou de religions.

À l’heure des combats de clans, des rhétoriques biaisées et des repères troublés, ce recueil permet une mise en perspective historique et émotionnelle et propose bien plus qu’un recueil de BD, à la convergence des arts, avec un voyage à travers le temps et l’espace en compagnie de femmes inspirantes.

Ce recueil a fait l’objet d’un micro financement participatif sur KissKissBank, plateforme communautaire

engagée, soutenu à 65 % par des femmes. L’ouvrage est publié au format A4, 144 pages avec couverture Integra ; il est le premier ouvrage de la collection « Signature ».

Sa diffusion est assurée par Coop Breizh et via les commandes directes pour les particuliers, les organismes publics, associatifs et privés. Une exposition itinérante réalisée à partir de tirages (A2 encadrés) de planches constitutives du recueil peut être envisagée.

Ouvrage innovant et différent, composé de peintures, d’illustrations et de récits de 2 à 7 pages, Méfie-toi d’une femme qui lit propose également une mise en contexte rédactionnelle et biographique. Cet ouvrage se veut un véritable hommage aux femmes et à leurs légitimes aspirations, à la culture et à l’imaginaire dont les artistes sont la source et les porteurs.

Fondées par un officier de l’armée de Terre et auteur engagé aux côtés des artistes, les éditions Daviken militent pour une revalorisation des artistes, la mise en avant de publications « smart mainstream » (œuvres diverti-signifiantes), la dématérialisation raisonnable pour une juste impression, la reconstruction du lien entre artistes, lecteurs et libraires, en favorisant les circuits courts et la recommandation.

Les artistes : Maud Amoretti | Anabelle Amory | Andreï Arinouchkine | Nicolas Antona | Marie Avril | Miceal Beausang-O’griafa |Michel Borderie | Thomas Campi | Daphné Collignon | Anne-Perrine Couët | Fred Daviken | Chiara Di Francia | Dana Dimat | Simon Doniol | David Dupouy | Manon Duverdon | Vincent Froissard | Loïc Godart | Marie Godest | Bénédicte Gourdon | Virginie Greiner | Nicolas Guenet | Pascal Izac | Gildas Java | Thierry Jigourel | Pauline Kalioujny | Jean-Paul Krassinsky | Kris | Paul Laurenzi | Gwendal Lemercier | Jef | Walter Minus | Gwenola Morizur | Christelle Pécout | Patrice Pellerin | Pascal Pelletier | Camille Raveau | Julie Ricossé | Damien Roudeau | Julie Rouviere | Siamh | Guillaume Sorel | Valérie Vernay.

Ont également collaboré à cet ouvrage : Rachel Hardouin, édito (Galerie 15 Martel) et Anne Fraisse, conception et réalisation graphique (Dupuis, Quadrants, Steinkis, CNRS Edition, Albin Michel,...).



[À paraître 14/04] Méfie-toi d’une femme qui lit — collectif — Daviken –