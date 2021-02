Wild Child : Neil Connelly embarque la littérature jeunesse sur le ring

Eddie MacIntyre est un lutteur hors-pair. Battu pendant toute son enfance par son père, il écume sa rage sur le ring. Un jour, il explose et s’en prend à l’arbitre. Sa vie bascule. Il est exclu de son lycée et risque la prison.

Mais Sunday, l’organisateur des plus grands combats illégaux du pays, a repéré depuis longtemps le talent de Mac, et souhaite qu’il rejoigne ses combattants. En échange : la richesse et la liberté.

Eddie rentre alors dans un monde de violence et de fureur, un univers sans pitié soumis à la loi du plus fort. Pour l’entraîner, il est confié à Khadjee, une jeune adolescente qui évolue dans ce milieu depuis sa plus tendre enfance.

Elle connaît les combats et les lutteurs mieux que quiconque. Si elle n’était pas une femme, elle serait, elle aussi, sur le ring. Ensemble, ils vont tenter de survivre et de ne pas laisser leurs démons prendre le contrôle.

L’ensemble tourne autour de deux personnages forts, Eddie, 17 ans, 110 kilos, champion invaincu qui se bat contre les fantômes de son passé. Khadjee, lycéenne le jour, coach de boxe thaï la nuit, qui a grandi trop vite.

Une écriture à la fois dynamique et poétique qui permet de se plonger dans les combats et les entraînements sans pour autant connaître le milieu de la boxe et de la lutte.

[À paraître 21/04] Wild Child – Neil Connelly, trad. Dominique Kugler – Bayard jeunesse – 9791036316920 – 14,90 €