Les saveurs de l’Afrique de L’Ouest à découvrir dans une bibliothèque en ligne

Pour le choix des ouvrages qu’elle présente sur son site, Ozoz Sokoh s’est inspirée de l’œuvre de Toni Tipton Martin, The Jemina Code, publié en 2015 par University of Texas Press. L’ouvrage présente plus de 150 livres de cuisine publiés par des Afro-Américains de 1827 à nos jours. Ces livres de recettes écrits par des domestiques ou d’anciens esclaves permettent de mieux comprendre les liens entre la nourriture ouest-africaine et la diaspora outre-Atlantique.

Les plats de la bibliothèque numérique sont ainsi parfois le fruit de la rencontre entre plusieurs cultures. Les recettes en provenance du Brésil, d’Haïti ou de la Jamaïque ont parfois la même base que les recettes ouest-africaines traditionnelles, mais présentent des différences au niveau des ingrédients.

« En tant que Nigérian, il était choquant de découvrir que la cuisine nigériane — que j’avais toujours tenue pour acquise — existait sous cette forme exaltée et célébrée à l’étranger et avait enduré toutes sortes de tragédies et de traumatismes », explique Ozoz Sokoh au site Atlas Obscura.

Le site Web contient des recettes écrites par Sokoh elle-même, des podcasts de réflexion sur la cuisine ainsi que des centaines de liens vers des ouvrages numérisés. Les œuvres couvrent une grande partie de la cuisine ouest-africaine sur près d’un siècle. On y trouve des ouvrages particulièrement vintage comme le Practical West African Cookery, publié en 1910, qui a la particularité de présenter la première recette écrite pour le riz jollof.

Pour Ozoz Sokoh les traditions afro-américaines et d’inspiration africaine ne sont pas assez souvent reconnues dans la pratique culinaire. « Depuis des années, je collectionne des livres de cuisine nigériane et ouest-africaine, dont beaucoup sont épuisés », explique-t-elle, « Je veux que les gens le sachent et voient que l’excellence culinaire africaine existe parce qu’il est difficile de savoir qui vous êtes sans connaître votre histoire. »

Pour retrouver la bibliothèque en ligne, c'est à cette adresse.