Serena Giuliano : “Ne jamais se précipiter, au risque de tout foutre en l’air

Rendez-vous à Naples, comme promis : avec Luna, Serena Giuliano nous embarque une fois de plus dans les territoires italiens, au cœur de familles et de secrets. Depuis Ciao Bella, ces histoires sont au centre de ses récits, avec le goût de cette terre et de ses habitants.

« Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c’est la lune qu’on trouve en mars. » Luna arrive à Naples contre son gré : son père est gravement malade. Rien, ici, ne lui a manqué. Ses repères, ses amies, son amour sont désormais à Milan. Alors, pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet de son papà, au passé trouble, et avec lequel elle a coupé les ponts ?

Mais Napoli est là, sous ses yeux : ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant... Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée ? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l’heure de l’apaisement ?

ActuaLitté vous propose d'en découvrir les premières pages, dans un extrait exclusif.

Cet extrait s'accompagne également d'un mot de la romancière, confié à ActuaLitté, à destination des libraires :

Chers libraires, Ces quelques mots pour vous remercier de votre travail, et d’autant plus après cette période difficile. Grâce à vous, à votre ingéniosité et à votre passion, les livres ont continué de trouver un foyer malgré la pandémie, les restrictions et les fermetures. Merci. Pour les lecteurs et lectrices, tout d’abord, car jamais nous n’avons autant eu besoin de nous évader. Pour les auteurs et autrices, ensuite. Parce que défendre nos œuvres dans un tel contexte était quasiment mission impossible. Vous avez été le trait d’union indispensable. Depuis 2019, vous avez activement participé au joli succès de mes deux premiers romans — Ciao Bella et Mamma Maria —, et c’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente aujourd’hui Luna. Direction Naples. Une ville que mon héroïne — Luna — retrouve, à contrecœur, pour se rendre au chevet de son père malade. Elle doit alors faire face à ses origines et à son passé. Entre rencontres plus ou moins heureuses — est-il seulement possible de cohabiter avec un chat machiavélique ?! — et retrouvailles émouvantes, Luna, enracinée malgré elle dans cette terre napolitaine, doit apprendre à pardonner, à avancer et à s’accepter. J’espère que ce nouveau roman saura se faire une place dans vos cœurs et dans vos librairies, et que 2021 me permettra d’être auprès de vous et de mes lecteurs lors des salons et dédicaces. Je vous souhaite une douce nouvelle année. Celle qui vient de s’écouler nous a prouvé, à tous, que l’union faisait la force ; et j’ai bon espoir qu’ensemble nous continuerons de faire lire et de donner envie.

[à paraître 18/03] Luna – Serena Giuliano – Robert Laffont – 9782221253120 – 17 €