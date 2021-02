Voyelles, certes et consonnes aussi : le Dictionnaire Rimbaud 

« Si le centre du tableau est occupé par Blémont (et Aicard), dont La Renaissance Littéraire et Artistique commencera à paraître en avril, on interprète généralement la pose de Rimbaud tourné vers Verlaine et tournant le dos aux autres poètes comme l’illustration de son mépris pour leur personne et leur poésie », explique Christophe Bataillé, dans le Dictionnaire Rimbaud.

Le Dictionnaire Rimbaud, qui paraît cette semaine, riche de près d’un siècle et demi d’érudition et de travail critique, est destiné à tous les lecteurs de poésie. Les éditions Classiques Garnier proposent ainsi le regard d'Adrien Cavallaro, Yann Frémy et Alain Vaillant.

Une pièce de bravoure (outre ses quasi 9000 pages), pour entrer dans le royaume du jeune poète, et bien plus encore. En voici d’ailleurs l’avant-propos :

Dictionnaire Rimbaud – Sous la direction d'Adrien Cavallaro, Yann Frémy et Alain Vaillant – Classiques Garnier – 9782406109525 – 49 €