Les alternatives. Écologie, économie sociale et solidaire : l’avenir du livre ?

RECIT LITTERAIRE FRANCOPHONE - Existe-t-il, en France, d'autres histoires de villages similaires à celle de Chaudun, un petit hameau riche d'un peu plus d'une centaine d'âmes vers la fin du XIXe siècle ? Je l'ignore. En tous cas, les recherches que fait Luc Bronner autour de ce village et qu'il rapporte dans ce livre méritent qu'on s'y attarde : le 6 août 1895, le village de Chaudun s'est vendu pour moins de 200.000 Francs d'alors (de l'ordre de 100F/ha) à l'Administration des Eaux et Forêts, autrement dit à l’État.