Herstory : une histoire des féminismes

De A comme Adelphité à W comme Wonder Woman, Herstory est le livre parfait pour celles et ceux qui souhaitent découvrir (ou approfondir) l’histoire passionnante des féminismes : très bien renseigné et très précis, drôle et léger, faisant une large part à la pop culture et superbement illustré, il vous emmènera à la découverte de l’histoire sociale, politique et populaire des féminismes.

Un essai très documenté et richement illustré sur l’histoire populaire, politique, sociale et culturelle des féminismes, accompagné de 60 illustrations originales d’Anna Wanda Gogusey.

Et ActuaLitté vous en propose un extrait, pour le découvrir :

Marie Kirschen est journaliste indépendante, spécialiste des questions féministes et LGBT, et rédactrice en chef de la revue lesbienne Well Well Well. Elle est passée par Les Inrocks, BuzzFeed, Libération et le magazine Têtu.

Anna Wanda Gogusey est illustratrice et travaille pour la presse (Le Monde, Milk Magazine, Paris Mômes, Néon, Libération, Trois Couleurs…), pour des institutions culturelles (Palais de Tokyo…), des festivals prestigieux, des collectifs féministes, et pour l’édition.

[à paraître 5/03] Herstory – Marie Kirschen et Anna Wanda Gogusey – La ville brûle – 9782360121298 – 25 €