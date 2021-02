James Bond, en 14 volumes, pour 550 000 €

Allez, rien de tel pour animer un lundi matin de grisaille que de plonger dans les cuivres du John Barry Orchestra, et ce petit riff de guitare quasi hypnotique. Si, si…

Saint Graal de l’univers de l’agent secret, les ouvrages de Ian Fleming s’achètent aussi chèrement que ses gadgets. Ainsi, l’ensemble des romans, dans leur première édition, sont proposés pour 475.000 £ dans le cadre d’une vente aux enchères.

Elle contient les 14 premiers ouvrages originaux, avec Casino Royale en tête de liste, le premier titre paru en 1953. Ce qui les rend plus fascinants encore, c’est que dix de ces livres sont signés de Fleming, avec des dédicaces parfois très personnelles. Le libraire John Atkinson explique que le romancier savait combien la valeur d’un ouvrage augmente lorsqu’il est dédicacé. Et à ce titre, se montrait très parcimonieux sur les petits mots qu’il pouvait laisser. De fait, seuls ses véritables proches auraient bénéficié d’une signature en bonne et due forme.

Le libraire indique que pour réunir cette collection, totalement inédite, il a fallu parcourir le monde et convaincre des collectionneurs privés.

007 fois plus de raison de se les procurer

Or, ce qui est d’autant plus fascinant, c’est que le libraire, spécialisé dans les ouvrages anciens, préfère les commercialiser directement dans sa boutique, plutôt que de passer par une vente aux enchères — qui lui rapporterait certainement plus que le montant demandé.

Selon la BBC, les dédicataires sont tour à tour une ancienne petite amie, un commandant d’escadron, un golfeur professionnel — tous des intimes de l’écrivain. Or, non seulement les ouvrages, en tant qu’édition originale, ont une valeur déjà significative, mais le mot qu’y a ajouté Fleming rend les objets plus précieux encore. « Je pense qu’il est juste de dire qu’il a dédicacé des livres uniquement aux personnes qu’il aimait », souligne Atkinson.

La petite amie, par exemple, Lisl Popper, était autrichienne. « Il l’a rencontrée dans un bar de Kitzbühel, à l’âge de 19 ans, et elle l’a fait trébucher, ce qu’il a trouvé hilarant », souligne le libraire. Durant toute leur vie, ils ont conservé un lien, au point que Fleming lui a accordé, par voie testamentaire, un billet de 500 £.

Notons enfin que, si la somme semble considérable, une première édition de Casino Royale avait été vendue, aux enchères, en Écosse, pour 55.000 £ en 2019. Un prix record, certes, mais cette collection représente bien plus...