Ouverture d'Yroise, la bibliothèque numérique patrimoniale de Brest

De nombreux documents emblématiques de la richesse du patrimoine brestois, et parfois difficilement consultables, seront ainsi rendus accessibles au plus grand nombre. Cette collaboration entre les deux bibliothèques permet aussi d’intégrer la richesse du patrimoine breton à Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui réunit aujourd’hui près de 8 millions de documents en ligne et de réunir numériquement les ressources issues de la BnF et celles du réseau brestois dans une même bibliothèque.

Yroise : mise en valeur de la richesse du patrimoine breton

Les fonds numérisés sur Yroise sont le reflet des fonds conservés physiquement dans la Réserve patrimoniale du réseau des médiathèques de Brest. L’accent a été mis sur les collections uniques, telles que les manuscrits de marine et les alguiers, ainsi que sur les collections jugées rares ou précieuses, comme des incunables ou des éditions du XVIe siècle. Des documents emblématiques, comme l’un des récits du naufrage de La Méduse, ou dotés de planches de grande taille (les ouvrages de Choquet de Lindu), rendant leur consultation difficile, deviennent ainsi accessibles avec la bibliothèque numérique patrimoniale.

Les fonds iconographiques ne sont pas oubliés avec la mise en ligne de 1600 documents, dont des cartes postales ou le fonds de plaques de verre de Marcel Boriès, et mettent en lumière la région bretonne, en particulier la pointe finistérienne.

Les périodiques numérisés par la BnF comme Ouest Éclair viennent rejoindre les collections déjà numérisées à Brest, notamment les 22.000 fascicules de la Dépêche de Brest (ancêtre du Télégramme de Brest), l’ensemble constituant une plongée inédite dans la presse régionale. Enfin, dans un second temps, les archives littéraires conservées à la médiathèque François Mitterrand- les Capucins (Saint-Pol-Roux, Victor Ségalen, Frédéric Plessis...), et d’autres manuscrits comme le Dictionnaire de Coetanlem, un dictionnaire de langue bretonne, seront progressivement intégrées et valorisées.

Les collections, souvent tournées vers la mer et le monde breton, seront mises en valeur par un travail d’éditorialisation, qui mettra à l’honneur les documents les plus remarquables et les curiosités conservées par le réseau des bibliothèques de Brest. Au fil du temps, la bibliothèque numérique Yroise mettra donc en avant la variété de ces collections, et continuera à s’enrichir en intégrant de nouvelles collections numérisées valorisant le patrimoine breton, afin de le rendre accessible au plus grand nombre.

Un partenariat entre la Bibliothèque municipale de Brest et la BnF

Fruit du partenariat entre la BnF et le réseau des médiathèques de Brest, Yroise est la douzième bibliothèque numérique réalisée dans le cadre du programme « Gallica Marque blanche ». Le site bénéficie ainsi de l’infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, tout en déployant sa propre identité graphique et ses axes d’éditorialisation.

Yroise en chiffres, à l’ouverture

22 000 fascicules de périodiques (La Dépêche de Brest)

50 manuscrits

plus de 2000 documents iconographiques, plaques de verre, cartes postales

3 incunables

On pourra découvrir la bibliothèque numérique à cette adresse. (le site est difficile d'accès)