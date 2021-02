Les grands textes de l’histoire politique américaine en libre accès

« Marvin Weiner, a consacré son existence à la collecte d’objets d'une valeur unique, documentant l’évolution philosophique et les événements historiques qui ont conduit à la naissance de démocratie américaine », explique l’université sur son site internet.

La collection qu’il a léguée à l'établissement comprend plus de 13.000 livres, brochures, publications gouvernementales et journaux. Parmi ces documents on retrouve également des œuvres rares datant du XVIe siècle.

Les professeurs et le personnel des bibliothèques de la Florida Atlantic University ont longuement travaillé à la numérisation de ses archives. Elles sont aujourd’hui disponibles gratuitement à cette adresse. Pour l’instant, les documents sont classés dans trois grandes rubriques : almanachs, brochures étrangères et discours.

RESSOURCES : écouter les cours de Gilles Deleuze, numérisés dans Gallica

« La collection Marvin & Sybil Weiner Spirit of America donne vie à l’histoire des États-Unis et à ses principes fondateurs », a déclaré Carol Hixson, doyenne des bibliothèques de la FAU.

« La numérisation en cours de la collection rend maintenant ces matériaux rares et uniques à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde entier et nous rappelle les espoirs et les aspirations de nos pères fondateurs. »

Cette initiative élargit en effet considérablement l’accès aux documents de recherche de la collection Weiner. Que vous soyez spécialiste ou simplement curieux, il est désormais possible de se plonger dans la révolution américaine ou la guerre de Sécession à travers les textes qui ont rythmé ces époques.

La collection numérique comprend pour l’instant seulement 800 documents sur les 50 boîtes d’archives conservées au sein de la bibliothèque de l’université.



Crédit photo : John Gast — American Progress — domaine public