Caroline De Haas : En finir avec les violences sexistes et sexuelles

Un manuel d’action qui donne des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s’arrêtent. Pour de bon. Tout simplement.

« Ce livre est un manuel d’action. Il veut donner à chacune et chacun des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s’arrêtent. Pour de bon. Tout simplement. Est-ce une utopie ? Je ne pense pas. Les violences que subissent en France les femmes et les enfants ne sont pas une fatalité. Elles peuvent cesser. Comment ? Le plus efficace serait de mettre en place des politiques publiques ambitieuses de prévention, d’éducation, de formation et de prise en charge des victimes. Pour cela, il faudrait être présidente ou président de la République. Il ne vous aura pas échappé que les présidents successifs comme l’actuel n’ont pas fait de cette thématique leur priorité. »

Alors, quand les politiques publiques ne sont pas au rendez-vous ou à la hauteur, il reste nous. Chaque personne qui tient ce manuel entre ses mains a un immense pouvoir : celui de parler, de convaincre et d’intervenir pour faire cesser les violences. Et si nous sommes des milliers, voire des centaines de milliers, à devenir des super-héroïnes et super-héros de la lutte contre les violences, celles-ci peuvent reculer.

Ce superpouvoir, pour être activé, nécessite de connaître la réalité des violences, de comprendre les mécanismes et de disposer de quelques techniques pour agir. C’est l’objet de ce livre. La première partie donne des informations sur la réalité des violences sexistes et sexuelles en France : chiffres clés, définitions.

La deuxième partie s’intéresse aux mécanismes des violences pour les comprendre et réussir à les déconstruire. La troisième partie vous propose des outils pour agir dans votre entourage, au travail ou dans la rue. Identifier, comprendre, agir : ce sont les trois étapes pour changer le monde.

Tous les droits d’autrice de ce manuel seront reversés au collectif #NousToutes.

Caroline De Haas est une militante féministe et une femme politique. Elle a participé à la fondation du collectif NousToutes en 2018 et intervient très fréquemment sur la scène médiatique dans des affaires en lien avec le féminisme et les violences faites aux femmes.