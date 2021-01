Olivier Gay signe sa première bande dessinée : Démonistes

L’Empire connaît la paix et la prospérité, protégé par ses Démonistes, des mages capables d’invoquer des démons tous plus originaux et puissants les uns que les autres. Mais lorsqu’un portail magique apparaît au cœur de la capitale et que personne ne parvient à le refermer, l’inquiétude monte dans le royaume : si cette faille venait à s’agrandir, des démons incontrôlés pourraient déferler sur le royaume.

Le roi envoie alors une expédition à la recherche d’un des démonistes les plus puissants, en exil depuis des années. Mais Vlad gît dans son manoir, dans le coma depuis des années. En retrouvant son corps, la démoniste Tillie est soudain plongée dans le passé.

Les deux se sont connus à l’adolescence au sein de l’Académie d’Invocation. Ils ont ri ensemble, ils ont étudié ensemble. Ils ont souffert, ils se sont aimés et ils se sont haïs. Cette faille est-elle liée au drame qui s’est noué dans les salles de classe vingt ans plus tôt ? Et si le destin du monde dépendait d’un amour d’adolescence ?

En voici les premières pages, juste pour le plaisir :

[à paraître 3/02] Démonistes Tome 1; Vlad – Olivier Gay et Geyser – Drakoo – 9782490735044 – 14,50 €