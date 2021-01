Punkette & Poupoune : deux soeurs adorables  

« Moi c’est Nola, bientôt 9 ans, surnommée “Punkette” parce qu’il paraît que j’écoute pas toujours et que j’aime l’ironie. Ma sœur Vinca, bientôt 7 ans, c’est “Poupoune” : elle est mignonne, elle a mauvais caractère, elle est drôle sans le faire exprès et elle parle à ses doudous.

Toutes les deux, on s’entend bien, même si des fois on se discute. Des sœurs, quoi... Le samedi, Maman travaille et c’est Papa qui nous garde.. Pour nous, rien que de jouer dans notre chambre, ça prend des allures de quête. Alors quand en plus on utilise notre super-pouvoir, tout devient foufou... »

Le prochain volume sortira en janvier 2022. En attendant, quelques pages à découvrir ? Mais oui, évidemment…

Benoit Minville est né en 1978 à Paris et vit à Sartrouville (Yvelines). Il est entré en librairie pour un été et y est toujours. C’est aussi un lecteur passionné. Une devise : LET’S ROCK AND READ ! Auteur phare de la collection EXPRIM’, il s’est déjà distingué dans la collection Pépix avec les deux volets de Victor Tombe-Dedans.

Ced, de son vrai nom Cédric Asna, né en 1981 à Foix (09), a étudié les arts graphiques à Toulouse. Il partage son temps entre sa troupe d’improvisation théâtrale et la bBD. Aux éditions Sarbacane, il a signé les BD A.S.T et Rikk et Frya en tant que scénariste, ainsi qu’un roman Pépix qu’il a écrit et illustré, Noé et les animaux très dérangés.

[à paraître 3 mars] Punkette & Poupoune — Benoît Minville et Ced — Sarbacane — 9782377315987 – 10,90 €