Astérix Vidi Vici, un jeu mobile façon Pokémon Go chez les Gaulois

La société Augmenteo, basée à Lille, s'est spécialisée dans le développement de jeux de piste en réalité augmentée et propose notamment, avec Hootside, des parcours d'extérieur dans des villes ou des musées. Certains de ses parcours sont basés sur des licences, à l'image de Star Trek : First Contact Experience, au Musée de l'Air et de l'Espace - Le Bourget de Paris.

Au printemps 2021, une autre licence profitera du savoir-faire et de l'expérience de la société Augmenteo, avec Astérix Vidi Vici, qui se déploiera cette fois sur un espace bien plus vaste, non limité. « C'est un tout autre volet en termes de conception, de gameplay et de narration par rapport à des expériences que nous implantons dans des lieux définis, géolocalisés et sous forme de parcours de visite », nous explique Maxime Gattano, chargé du marketing et de la communication d'Augmenteo.

« Le métier premier du studio est de proposer de nouvelles expériences pour découvrir un lieu, apprendre tout en s'amusant grâce à la réalité augmentée. Astérix Vidi Vici est notre premier jeu en monde ouvert et ne se limite pas à des frontières ou un territoire précis. Il s'étend à l'échelle du pays et offre une nouvelle logique de jeu (dans l'esprit de Pokémon Go) ainsi que de nouvelles mécaniques de jeux jamais vu sur nos précédentes expériences, de nouvelles options comme le mode multi-joueur. »

Doté d'un scénario original, Astérix Vidi Vici invite le joueur à incarner Obélix, dont la mission sera de retrouver les habitants du village des Irréductibles, disparus après une maladresse de Panoramix...

Augmenteo travaille sur l'expérience d'Astérix Vici Vici depuis plus d'un an : « Notre équipe a travaillé sur tous les maillons de la chaîne, de la conception du GamePlay, la narration, le design graphique ainsi que son développement. Toutes les données cartographiques ont été conçues par le studio. L'expérience sera dès son lancement, jouable uniquement en France pour le moment », souligne Maxime Gattano.

150 Gaulois à retrouver partout en France

Interface du jeu, réalisation des décors gaulois, mais aussi modélisation d'une cinquantaine de personnages et une dizaine de centurions issus des bandes dessinées d'Uderzo, Goscinny, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont été assurés par les équipes de la société lilloise. « Nous n'avons pas créé de nouveaux personnages. Ils sont tous issus de la bande dessinée originale. Le jeu prévoit environ 150 personnages Gaulois au total à retrouver partout en France », nous précise Maxime Gattano.

Comme pour Pokémon Go, le joueur sera invité à se promener dans les rues françaises pour y trouver des Gaulois et effectuer des missions. Un mode multijoueur « viendra animer et enrichir l'expérience sur de nombreuses missions face aux Légions Romaines », doublé d'un aspect communautaire, au fonctionnement encore confidentiel.

Outre Pokémon, d'autres licences célèbres, Harry Potter en tête, ont eu droit à leur application ludique reposant sur la géolocalisation. À ce titre, Augmenteo nous assure qu'il n'y aura « pas de fins commerciales dans l'utilisation des données de géolocalisation » des joueurs.

BANDE DESSINEE: un nouvel album d'Astérix, fin 2021

« Nous sommes très attentifs aux mesures qui concernent la protection des données et privilégions naturellement le divertissement et le loisir au travers d'un jeu en réalité augmentée qui se veut évolutif dans le temps. Des partenariats sont en cours de réflexion pour les prochains mois mais à ce jour, la priorité est donnée au lancement du jeu », indique encore Maxime Gattano.

Le jeu sera gratuit, avec des options d'achats dans l'application, toutefois. Et le lancement est prévu pour le printemps 2021...